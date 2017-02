Rafting sulla Sieve: il raduno "Sentieri blu in Mugello e Valdisieve"

Sulla Sieve si fa rafting. "Sentieri blu in Mugello e Valdisieve" è l’evento sportivo in programma il 4 e 5 marzo.

L'incontro prevede la discesa del fiume Sieve in rafting, kayak, canoa e sup. Lo organizza T-rafting, compagnia di rafting gestita da Aquaterra Asd di Firenze, col patrocinio di Uisp Area nazionale Acquaviva, Unione montana dei Comuni del Mugello, Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve, Comune di Dicomano, oltre alla collaborazione di altri partner. Un’occasione per conoscere più da vicino gli sport fluviali ma anche per vivere il territorio, e la natura, lungo la “strada blu” che lo attraversa. E che la campionessa Costanza Bonaccorsi ha più volte solcato per i suoi allenamenti.

La discesa si svolge su tratti facili, adatta quindi anche ai praticanti con poca esperienza e a tutti i tipi di imbarcazione e consiste in un week end multi sport di “acqua viva”, ovvero nella discesa del fiume Sieve dalla località Ponte a Vicchio fino a Scopeti (Rufina) con gommoni da rafting, kayak, canoa canadese, canoe gonfiabili, Sup, nei territori del Mugello e della Val di Sieve, in totale sicurezza”.

Le tappe: tappa 1 sabato 4 marzo (9 Km circa di lunghezza), con partenza dalla località Ponte a Vicchio fino a Dicomano; tappa 2, domenica 5 marzo (7 Km circa di lunghezza) con imbarco a Dicomano e sbarco a Scopeti, nei pressi di Rufina.

