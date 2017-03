"I racconti del bar sport", lo spettacolo con Lorenzo Baglioni in anteprima nazionale a Campi Bisenzio

Non ci sono più i bar di una volta questo è vero, ma per quanto ammodernati e a volte snaturati, i bar restano dei microcosmi che ci raccontano ancora di un pezzo della nostra storia, testimoni di una società in mutamento. In quarant'anni, i "Bar sport" descritti dall'ironica penna di Stefano Benni hanno attraversato intere generazioni di lettori diventando dei classici della narrativa umoristica italiana; Lorenzo Baglioni porta in scena questo piccolo universo ne "I racconti del bar sport" spettacolo composto da vari racconti provenienti da tre distinti libri dello scrittore bolognese, "Bar sport" del 1976, "Bar sport 2000" del 1997 e "Pane e tempesta " del 2009. Lo spettacolo, prodotto da Pupi e Fresedde, per la regia di Angelo Savelli, debutta in anteprima nazionale sabato 18 marzo al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e in prima nazionale al Teatro di Rifredi martedì 21 marzo (repliche fino a domenica 26).

Con la sua particolare comicità, Benni descrive in modo surreale la realtà dei bar italiani, soprattutto quelli di provincia, giocando con gli stereotipi, deformando ed estremizzando situazioni reali e ancora oggi curiosamente attuali. Sono i bar illuminati da fredde insegne al neon, con i banconi di formica e le scorrevoli vetrinette che espongono le mitiche e stantie paste iperglicemiche che si chiamano Luisona. Sono i bar frequentati da una fauna di indimenticabili e pittoreschi personaggi come il nonno da bar, il tecnico da bar, il garzone rokkettaro, il teledipendente, l’acida vecchietta ipocondriaca, l'incazzato da bar… maschere eterne degli eterni vizi italiani. Ad interpretarli Lorenzo Baglioni, l'artista fiorentino che si è ultimamente imposto ad una vasta platea di spettatori e fans per la sua capacità di muoversi a 360 gradi nel mondo dello spettacolo: teatro, musica, televisione, video, web. In scena, accanto allo showman fiorentino, gli strampalati musicisti della sua band: Marco Caponi al sax, Lorenzo Furferi alle tastiere, Daniele Vettori alla chitarra, Emanuele Bonechi alla batteria e Alessandro Cianferoni al basso.

Complice di Baglioni in questa nuova creazione è il regista Angelo Savelli che si è spesso cimentato in esperienze di teatro musicale, dai suoi esordi con i musicisti Nicola Piovani e Pino De Vittorio fino ai più recenti lavori con gli attori/cantanti Gennaro Cannavacciuolo e Nicola Pecci.

Lo spettacolo rientra all'interno del cartellone de Il Teatro?#bellastoria!, il progetto della Fondazione CR Firenze dedicato ai giovani tra i 16 e i 21 anni.