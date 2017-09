"Punti di vista" - mostra personale di Alessio Calega

Per gli ultimi due fine settimana di settembre il Chiostro di Villa Vogel aprirà le su porte per una personale dell’artista Alessio Calega, dal titolo “Punti di Vista”. Come spesso accade nelle sue esposizioni, il tutto sarà accompagnato da performance teatrali collegate al tema in mostra.

L’artista da anni porta avanti progetti e performance legati al mondo del teatro attraverso le sue opere materiche e pittoriche.



In collaborazione con la compagnia Teatrale Santo Stefano



22 – 23 settembre – intervento teatrale di Giuliana Panerai

29 – 30 settembre – intervento teatrale di Sara Guasti



orari: ven-sab 21:00 23:30 ingresso libero



L’esposizione sarà aperta al pubblico anche durante la settimana solo su appuntamento al 3394453757 o info@alessiocalega.it



Chiostro di Villa Vogel Via delle Torri 23 Firenze