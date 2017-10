PunkRococò a Palazzo Corsini

Sabato 21 Ottobre, Palazzo Corsini spalanca le porte per ospitare un’esclusiva serata di beneficenza dal dirompente tema #PunkRococò, ideata da Viola Fantoni e Tommaso Bencistà Falorni, già conosciuto in città per le sue eccentriche feste, e realizzata in collaborazione con FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, con il contributo della Fondazione Biagioni Borgogni ed il supporto di Banca Ifigest. I fondi raccolti attraverso questa prima edizione, contribuiranno a sostenere il servizio gratuito in cure palliative che la Fondazione offre gratuitamente sul territorio.

Punk Rococò mixa l’aristocratica eleganza del ‘700 con l’irriverenza anarchica degli anni ’80: tra parrucche in stile Re Sole e chiodi in pelle borchiati, abiti in pizzo da dama abbinati ad acconciature punk, i selezionati ospiti animeranno le sfarzose sale affrescate creando una esplosiva e divertente atmosfera, tra le colorate installazioni di Mazzanti Piume e Jardin Divers, e giochi di luce a cura di Focuss.it. L’evento si aprirà con un aperitivo di benvenuto offerto da Prinz Beverage & Food, seguirà cena di Gala per 180 ospiti a cura di Galateo Ricevimenti che realizzerà un menù composto da portate firmate da eccellenze dell’enogastronomia locale. Debuttando con antipasto d’oro nero di Savini Tartufi, si passerà ad una prima portata in stile botticelliano dell’Azienda Agricola Visconti, per proseguire con un insolito secondo di Antica Macelleria Falorni e finire in dolcezza con un dessert impreziosito da Giusto Manetti Battiloro, sorseggiando un buon espresso di Caffè Corsini. Tutte le portate della cena saranno accompagnate dall’ottimo vino dei Marchesi Frescobaldi e Barone Ricasoli e prodotti da forno di Cantinetta da Verrazzano.

Ad allietare il convivio, l’esclusiva performance dell’ospite d’onore Drusilla Foer, madrina chick&shock della serata e l'estrazione di ricchi premi offerti da Luisaviaroma.com. Gli ospiti saranno ritratti dai fotografi Krtistinn Kis e Leonardo Bertuccelli per la realizzazione di una mostra fotografica a cura di Luca Simonetti. A seguire, dalle ore 23:00, avrà inizio il party per ulteriori 300 persone, powered by Roberto Cavalli Vodka e Peter in Florence London Dry Gin. In consolle, DJ Andrea Anedda porterà in sala dagli intramontabili di tutti i tempi ai più contemporanei sound del funky house, mentre gli obiettivi dei due fotografi cattureranno gli ospiti nelle pose più plastiche. Gli scatti della serata saranno poi pubblicati su Firenze made in Tuscany magazine, media partner dell’evento insieme a RDF 102.7. Tutti i nominativi in grassetto sono partner ufficiali dell'evento.

FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus si adopera ogni giorno per riconoscere alla persona malata il diritto di non soffrire inutilmente: maggiori dignità e qualità della vita sono infatti i capisaldi su cui è fondato il nostro servizio di cure palliative. Grazie alla professionalità e alla presenza costante di 25 operatori sanitari e di numerosi volontari, la nostra Fondazione rappresenta una sicurezza per i malati gravi e per le loro famiglie: queste persone, infatti, non vengono mai lasciate sole e possono contare su un aiuto qualificato in qualsiasi momento. Dal 2002 ad oggi abbiamo assistito migliaia di pazienti nelle città di Firenze, Prato e nelle loro province e, solamente lo scorso anno, ci siamo presi cura di circa 1.800 persone sia nelle loro case che in hospice. Anche i familiari dei pazienti hanno per noi un’importanza fondamentale: sono infatti affiancati sia durante il percorso di malattia che nella successiva fase di elaborazione delle loro perdite attraverso la possibilità di partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto. Inoltre, abbiamo sviluppato forme di sostegno mirate nei confronti di bambini e adolescenti eventualmente presenti nel nucleo familiare che ha subìto una perdita per aiutarli a superare la difficile prova che stanno vivendo, considerandone i bisogni affettivi, le difficoltà emozionali ed i disagi relazionali. #punkrococo #fileonlus INFO E PREVENDITE Prevendita Gala Dinner Silvia Groppa Tel. 055 2001212 – e-mail: s.groppa@leniterapia.it Prevendita Party https://www.eventbrite.it/e/biglietti-punk-rococo-the-party-38535251976