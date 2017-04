Due giorni di pugilato a Sesto Fiorentino. Ospite Leonard Bundu

La società Best Gloves in collaborazione con la ASD Sempre Avanti Firenze presentano due giorni di grande boxe, sabato 22 e domenica 23 aprile, presso il palazzetto di Castello via del pontormo 88.

Ad aprire le due giornate sarà uno stage tecnico dalle 10:30 alle 12:30 con la presenza di Leonard Bundu che guiderà il master. Seguiranno, sempre per la giornata di sabato, dalle 16:30 dieci incontri di pugilato dilettantistico AOB. Si alterneranno Senior ed Elite, giovanissimi junior, youth maschili e due incontri al femminile.

La domenica con inizio sempre alle 16,30 segue lo stesso palinsesto del sabato con ragazzi del territorio in prevalenza, ma sono chiamati sul ring anche una selezione del piemonte e liguria.

Da segnalare il match tra l'atleta della Best Gloves, Arteni Sorin opposto al levigato Erikson Smaijla della fight x boxing. Spicca infine la Finalissima dei 69 kg tra il benIamino di San Frediano Daniele Cataldi, atleta della Sempre Avanti Firenze, e Meschini della pugilistica Pratese, posta in palio campionati italiani Senior a Roseto degli Abruzzi .

Sono previsti altri eventi per fine primavera e per tutta l'estate per le due società Fiorenine la ASD Sempre Avanti Firenze e la Best Gloves per una riconferma di quanto le società della Toscana fanno per il Pugilato Italiano

Gallery