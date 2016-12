Capodanno 2017, ecco gli orari e il programma piazza per piazza

Ecco i dettagli delle piazze coinvolte nel Capodanno:

Piazzale Michelangelo

THE MANITOBA (ore 21,45) – Finalisti all’ultimo Rock Contest di Controradio, Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti stanno vivendo un momento di grazia: grande visibilità, ottime recensioni e tante date, non solo in Italia. Elettronica, garage e dream-pop danzano insieme, tra cultura italiana e alt-rock.

LE FURIE (ore 22,30) - Rock band fiorentina che in pochi anni ha fatto il pieno di riconoscimenti dando alle stampe l’album “Andrà tutto bene”, prodotto da Taketo Gohara. Una forza espressiva resa sia dai testi, molto introspettivi, sia dagli arrangiamenti, a cavallo tra rock, new wave e cantautorato. Con il 2017 arriverà il nuovo album e un lungo tour.

VERANO (ore 23,15) – Pensate a un dream pop tra St. Vincent e i Beach House. Pensate a una dolce, lieve, “ragazza coi capelli rossi”. Verano, ovviamente, balzata agli onori delle cronache musicali con uno degli esordi più apprezzati del circuito indipendente. Un mix delicato e al tempo stesso profondissimo, fatto di elettronica e cantautorato, di infiniti particolari, di strati sonori, chitarre, beats e sintetizzatori.

MARCO MENGONI (ore 24,15) – Marco Mengoni festeggia l'arrivo del nuovo anno insieme a tutti i suoi fan, in un grandioso concerto di Capodanno. Sarà una grande festa. Marco e la sua band saliranno sul palco per ripercorrere insieme tutti i suoi successi.

Sarà anche l’ultimo appuntamento live dopo lo straordinario tour sold out del cantautore, che da maggio 2015 ha collezionato 50 date tra Europa e Italia, esibendosi davanti a 350mila persone.

A pochi giorni dalla certificazione di disco di platino per “Marco Mengoni Live” (Sony Music), il suo nuovo progetto discografico, si chiudono così due anni da record, che hanno visto la playlist in divenire conquistare 22 dischi di platino tra album e singoli, tra cui “Sai che”, ultimo brano tratto che ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni.

LA PINA e DIEGO (presentatori) – Dagli studi di Radio Deejay a Piazzale Michelangelo. Cambia il contesto ma non la formula: gli ingredienti sono l’ironia e la verve de La Pina e Diego Passoni, due colonne dell’Fm italiano, da tre lustri al timone di “Pinocchio”. Tra un concerto e l’altro, saranno loro a divertire e coinvolgere il pubblico.

I posti riservati ai disabili sono dal lato Porta Romana.