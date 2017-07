Inaugurato con successo, entra nel vivo Chianti in musica 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

COMUNICATO STAMPA Arrivati i 41 studenti che frequentano quest’anno i corsi di Chianti in Musica, San Donato in Poggio risuona della loro musica: sono in pieno svolgimento le lezioni dei diversi strumenti, quelle di musica da camera e le prove d’orchestra. Dalle nove del mattino a sera per il borgo toscano si rincorrono i suoni di musicisti che, dagli otto ai venticinque anni hanno scelto Chianti in Musica per un periodo di perfezionamento. Tra loro c’è chi frequenta i corsi di Chianti in Musica dal 2009 senza soluzione di continuità e chi è arrivato a San Donato in Poggio quest’anno per la prima volta: sono nove pianisti, sette violisti, sette oboisti, sei violinisti, cinque violoncellisti, quattro chitarristi, tre flautisti. In Palazzo Malaspina, sede dei corsi, si incrociano le storie di giovani strumentisti europei, cinesi, canadesi, cubani… E gli esiti del lavoro dei singoli come dei gruppi da camera e orchestrale vengono presentati quotidianamente al pubblico. Almeno un centinaio di persone, tra residenti e turisti, hanno assistito al concerto inaugurale di domenica 23 luglio a Porta Fiorentina, primo degli aperitivi musicali che accompagneranno il pubblico fino a mercoledì 26 luglio, sempre alle 18.30, sempre a Porta Fiorentina. Primo appuntamento serale per Chianti in Musica 2017 ancora mercoledì 26 luglio. Alle 21.3o in Piazza Malaspina tombola di raccolta fondi a favore della manifestazione con premi “speciali”: oltre ai premi propri di ogni tombola tradizionale, i docenti e gli studenti di Chianti in Musica regaleranno infatti la loro musica a tutti i presenti. Novità di questa edizione di Chianti in Musica i video che raccontano i corsi e i concerti, ma anche le situazioni della quotidianità che studenti e docenti condividono ogni giorno; video visibili sulla pagina facebook di Chianti in Musica, all’indirizzo: https://www.facebook.com/Chianti-in-Musica-147884758611050/.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI di CHIANTI IN MUSICA 2017 22 – 29 luglio 2017 Chianti in Musica, XII edizione Martedì 25 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Aperitivo musicale (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Mercoledì 26 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Aperitivo musicale (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Ore 21.30, Festa in Piazza a cura di Chianti in Musica e della Pro loco di San Donato in Poggio Giovedì 27 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 21.30 concerto docenti/studenti di Chianti in Musica (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Venerdì 28 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Concerto finale degli allievi dei corsi, prima parte Ore 21.30, Concerto finale degli allievi dei corsi, seconda parte, con la partecipazione dell’Orchestra d’archi di Chianti in Musica Sabato 29 luglio Ore 21.30 Concerto dei pianisti di Chianti in Musica (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) In allegato Foto dai concerti del 23 luglio e del 24 luglio e dalle prove del concerto del 24 luglio Se volete essere sempre informati sulle attività di Chianti in Musica http://www.chiantinmusica.it/wp/ Ringraziando per l’attenzione che potete riservarci, resto a disposizione per incontri e interviste con docenti e studenti. Con il mio più cordiale saluto, Raffaella Valsecchi Ufficio stampa Chianti in Musica 2017 mobile 334 1464034 valsecchi.ufficiostampa@gmail.com

