Progetto gratuito di danzaterapia: aperte le selezioni per ragazze/ragazzi con disabilità

I ragazzi con disabilità si relazioneranno attraverso il corpo, la danza e la musica, con un approccio artistico, offrendo il rinforzo dell'immagine di sé e il miglioramento della propria qualità di vita. È possibile candidarsi alle selezioni scaricando il modulo dalla pagina dedicata al progetto DanzaTerapia, presente tra le news del sito di Spazio Reale (www.spazioreale.it), ed inviarlo a info@danceperformance.it entro e non oltre il 25 marzo p.v. Il Progetto si propone di coinvolgere il ragazzi selezionati attraverso il potere della danza e della musica, utilizzando l'approccio artistico per rinforzare l'autostima e le relazioni interpersonali. Ogni incontro sarà differente, una storia a sé stante e sorprendente, ma sempre rispettosa delle necessità del gruppo e delle possibilità fisiche o psichichedelle persone che lo compongono. I docenti coinvolti in questo percorso sono Chiara Unisoni, operatrice pedagogica, Davide Manuguerra, operatore ed ideatore laboratoriale, Dott.ssa Mary Luca, psicoterapeuta. Il corso è aperto ad un massimo di 6 ragazze/ragazzi, fascia d'età 8-15 anni, ed è GRATUITO. Non sono richieste esperienze pregresse nella danza. Le selezioni e i colloqui conoscitivi degli allievi si svolgeranno nei giorni 27 e 31 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 a Spazio Reale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) alla presenza dei potenziali allievi e dei loro genitori. Le lezioni si terranno a cadenza settimanale nella struttura sportiva di Spazio Reale da aprile a dicembre 2017; Il primo mese, sotto la direzione dell'Insegnante di Danza Terapia Chiara Unisoni, si svolgeranno il venerdì dalle 17.00 alle 18.00; dal secondo in poi, le lezioni si svolgeranno il martedì sempre dalle 17.00 alle 18.00 con David Manuguerra e la psicoterapeuta Mary Luca. Per ulteriori informazioni potete contattare Marcella Stella al numero 055/ 48.42.10 dalle ore 16.30 alle ore 20.30 o tramite e-mail all'indirizzoinfo@danceperformance.it Per rimanere aggiornato su tutti gli eventi e le attività della Fondazione Spazio Reale, seguici su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.