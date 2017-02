Scandicci, prima giornata nazionale contro il bullismo nella scuola

L'Associazione Genitori Comprensivo Rossella Casini aderisce alla Prima Giornata Nazionale contro il bullismo Il 7 febbraio è la Prima Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola e l'Associazione Genitori Comprensivo Rossella Casini di Scandicci metterà in campo una serie d'iniziative volte a sensibilizzare i ragazzi delle scuole di Scandicci e l'opinione pubblica sul tema. L'Associazione Genitori nasce nel 2015, "evoluzione" del Comitato Genitori che per anni ha fatto da legante tra la scuola e le famiglie. Scopo dell'Associazione è fare da tramite e punto di contatto tra la scuola e i genitori ma anche tra genitori e Amministrazione cittadina visto che, come Associazione, siamo direttamente coinvolti nelle iniziative sociali del territorio. Al termine dello scorso anno scolastico, l'Associazione, si è presa l'impegno di investire tempo e risorse in un progetto sul bullismo, tema purtroppo sempre più attuale nella scuola. L'idea si è concretizzata quest'inverno grazie alla Prima Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo istituita dal MIUR.



L'Associazione sarà impegnata per l'intera giornata del 7 febbraio, dalla mattina, con la distribuzione nelle scuole elementari e medie del nostro comprensivo, dei braccialetti con il Nodo Blu, simbolo della giornata, realizzati e donati da BenHeart. La mattinata proseguirà, per i ragazzi della seconda media, con una proiezione, in collaborazione con l'Associazione Amici del Cabiria, del film "Basta guardare il cielo" dove si evidenzia come alcune debolezze umane possono diventare bersaglio di bullismo. Alla mattinata sarà presente l'Assessore alla Pubblica Istruzione di Scandicci, Diye Ndiaye e la Dirigente Scolastica del Comprensivo Rossella Casini, Laura Innocenti. Il momento di maggior risalto e mobilitazione sarà riservato al pomeriggio.



Il ritrovo per tutti i ragazzi e i cittadini sarà alle 16:30 in Piazzale della Resistenza, per partecipare alla realizzazione della scritta "umana" NO AL BULLISMO. La scritta sarà fotografata e diventerà l' immagine simbolo della nostra giornata. In piazza con noi sarà presente Simone Centineo "il Centi" che ci supporterà contribuendo a movimentare il pomeriggio. I progetti non si fermano qua, una parte molto interessante del "progetto bullismo" è invece rivolta direttamente ai genitori. Grazie alla collaborazione con un gruppo di ricercatori dell'Università di Firenze, siamo riusciti ad avere un progetto strutturato su una serie d'incontri/workshop in cui saranno affrontate, con degli esperti le varie tematiche e situazioni per offrire maggiori strumenti per capire e "saper leggere" il disagio nei figli. Il "corso" sarà finanziato in parte dall'Associazione e ci auguriamo sarà solo il primo passo di un cammino in cui genitori, Associazione e scuola sono parte attiva e collaborativa. Il merito di tutto questo è da ripartire con chi ha appoggiato l'Associazione in questo progetto, non solo come sponsor ma come soggetti che hanno compreso la complessità del bullismo in tutte le sue forme, un ringraziamento speciale all'Amministrazione comunale di Scandicci per aver offerto il suo patrocinio, alla società di noleggio a lungo termine ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. che ha il suo headquarter a Scandicci, l'Associazione Amici del Cabiria, BENHART marchio di accessori e calzature in pelle Made in Italy con realizzazione artigianale nata a Firenze, Lunapolpetta fotografia creativa e Simone Centineo per il prezioso contributo alla giornata e all'intero progetto sul bullismo.