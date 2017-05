Presentazione romanzo "Radio Heads"

Radio Heads è un romanzo d'avventura e fantascienza di Simone Colombo, pubblicato da Edizioni il Foglio. L'autore racconterà come è nato il romanzo, ne leggerà qualche brano e svelerà qualche retroscena.

Sinossi breve: Un viaggio a tre voci in un mondo che cerca di rinascere, devastato e azzerato da Catastrofi leggendarie, attraverso un'umanità culturalmente e tecnologicamente rozza.

Una lenta ri-evoluzione ha portato alla comparsa dei post-umani, individui in grado di percepire le onde radio trasmesse da un antico satellite ancora misteriosamente attivo, e dai cyborg celati dietro le quinte del mondo. Uno di loro chiama aiuto da chissà dove. Kim, Joshua e Rebecca, per ragioni diverse, partono per cercarlo.

Quarta di copertina: "Striscia, Kim… " Striscia, come il serpente primordiale, come chi non può aspirare ad un'andatura dignitosa ma comunque la anela. Striscia nel bosco, tra pietre, ceppi, alberi accerchianti e creature incuriosite. Kim vede per lo più sagome indefinite, solo ogni tanto rischiarate da un velo di accessibilità. Ma probabilmente non capirebbe comunque cosa sono gli esseri che la osservano, che le passano a fianco, che la minacciano. "Striscia Kim, ormai sei arrivata… "