Presentazione del libro "Le pianelle di Masaccio"

Giovedì 27 aprile, ore18, a Firenze, la giallista Lucia Bruni presenta il suo romanzo "Le pianelle di Masaccio" (Dario Flaccovio Editore) alla BiblioteCaNova Isolotto (via Chiusi 3/4 A).

Intervengono Biancalisa Conti, animatrice culturale, e Mirko Dormentoni, Presidente Quartiere 4. "Le pianelle di Masaccio" prosegue la serie dei gialli della Bruni che ruotano intorno a un capolavoro artistico, tutti ambientati nella Toscana dell'Ottocento, con dialoghi in vernacolo. E' incentrato sulla scomparsa della giovane Tosca, dama di compagnia di una marchesa, durante il mese di giugno del 1899, mentre nelle campagne di Querciaio tutti sono impegnati nella raccolta del grano e la sera si rilassano grazie agli spettacoli di una compagnia teatrale itinerante che si è fermata nei dintorni. A mettersi in cerca della ragazza sparita nel nulla sarà la sua amica Esterrina, contadinella perspicace e soprattutto attenta alle chiacchiere dei compaesani, dalle quali prenderà spunto per trovare tracce di Tosca e provare a svelare il mistero che la circonda.