Presentazione del nuovo disco di Krishna Biswas

Sabato 8 aprile alle 19.00 presso 79rosso Krishna Biswas, chitarrista e compositore, presenta il suo ultimo album, Panìr, pubblicato da RadiciMusic Records, in un appuntamento musicale che è anche occasione di incontro tra tre diverse espressioni artistiche. La musica dell'elegante chitarra di Krishna - che suonerà tre suites da quattro brani e pezzi aggiunti - sarà accompagnata da altrettante sessioni di live painting dell'artista frenopersciacalli che ha curato i disegni del disco. A completare il trio ci sarà la ballerina Giulia Merolla che improvviserà dei passi di danza contemporanea ispirati dalle note del musicista. L'ingresso è libero. ALBUM Panìr è un disco strumentale di chitarra acustica composto da tre suites di quattro brani ciascuna; sono inoltre presenti anche brani slegati dai tre insiemi sia per introdurre che per concludere il percorso del disco, nonché per arricchirlo durante il suo ascolto. I brani sono diciassette in totale, tutte composizioni originali e registrate in presa diretta. Le tre suites hanno ciascuna un'accordatura dello strumento peculiare, un colore ed una tematica loro propria. La struttura dei tre insiemi è architettata in modo tale da permettere l'ascolto e l'esecuzione dei brani sia come singoli che come organismo più complesso, a seconda delle occasioni. Il titolo del disco, Panìr, richiama un tipico formaggio indiano a bocconcini, che secondo l'autore ricorda il numero e la caratteristica fruibilità dell'album musicale.