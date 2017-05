Presentazione libro "Jukebox, racconti a tempo di musica"

Prosegue il tour letterario dell'associazione "Nati per scrivere", che abbina la letteratura alla musica. Giovedì 25 maggio la biblioteca Buonarroti di Firenze ospiterà la presentazione di "Jukebox. Racconti a tempo di musica", il libro curato e edito dall'associazione culturale "Nati per scrivere", per valorizzare gli scrittori toscani. "Jukebox" è una raccolta di racconti, diversi per generi e ambientazioni, accomunati dall'essere legati alla musica, tanti piccoli mondi che ogni autore ha creato con il tocco che gli è proprio. In queste pagine, i protagonisti dei racconti mettono a nudo le loro emozioni, travolti dal potere di melodie pacificatrici, suoni diabolici e rapsodie incantate, perché le parole sono potere, scritte o cantate che siano. Possono portarci indietro, ai tempi delle ballate dei cavalieri, ai giorni spensierati dell'adolescenza, al momento della nostra nascita. Possono viaggiare tra i mondi e evocare spiriti inquieti, corrompere la nostra anima, rinfrancarci dalle fatiche quotidiane. Possono dare un senso all'esistenza, completandoci come uomini e ricordarci di non essere soli. Mai. "Jukebox" comprende dieci opere di scrittori locali: "Il crociato", una ballata di Emanuele Marcheselli, "Frederick", racconto di Luciana Volante; "Lo spartito del diavolo", una storia di mistero e folklore di Daniela Tresconi, "Si bemolle", racconto di Maria Pia Michelini; "Sunday, gloomy Sunday", racconto fantastico di Alessio Del Debbio; "I love you baby…," una storia adolescenziale di Leandra Cazzola; "Lucia e le sue note", racconto di Serenella Menichetti; "New York City boy", una storia di Francesco Balestri; "La voce", racconto di Chiara Rantini; "Gli infami", racconto hard-boiled di Mirko Tondi.

La presentazione si svolgerà giovedì 25 maggio 2017, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Buonarroti, in Viale Guidoni 188, a Firenze. Nel corso dell'evento verranno letti alcuni brani dal libro, accompagnati dalle canzoni suonate dal gruppo "Complesso d'inferiorità". Per rimanere aggiornati su tutti gli incontri e le attività dell'associazione "Nati per scrivere", sono online il sito internet e la pagina Facebook.

L'associazione culturale "Nati per scrivere" nasce nel 2016, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura.