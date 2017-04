Spazio Glicine presentazione del libro "Il sapore del gelsomino"

Mercoledì 19 aprile a Firenze presso Spazio Glicine (Via San Gallo 2r) alle ore 19.00 si terrà la presentazione del libro "Il sapore del gelsomino" di Salvatore Miano (Editrice Il Torchio). 2011: fatiscenti barconi stipati di migranti nordafricani si avventurano nel canale di Sicilia diretti a Lampedusa. L'architetto Malavoglia ha vissuto e lavorato per lungo tempo ad Hammamet, ora vive a Belcastello, un borgo a ridosso del mare. "Che pensa stia succedendo?" gli viene chiesto dal proprietario del Bar Margherita, frequentato abitualmente. "Le risponderò al mio ritorno. Domani vado a vedere. Domani parto per la Tunisia".