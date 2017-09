Presentazione del libro "Eterno divenire"

L'armonia in tutto ciò che ci circonda: questo il filo rosso da cui si dirama il discorso che Andrea Cutri porta dentro la libreria Libri Liberi. Un incontro fra musica e parole, che parla di poesia, filosofia, matematica, amore. Poli lontani gli uni dagli altri, solo in apparenza.



Giovedì 14 settembre alle ore 19:00 nel giardino di Libri Liberi, in via San Gallo 25/R, l'artista sardo presenterà il suo libro Eterno divenire. Dialogo infinito tra un matematico e un filosofo sui numeri primi. Inoltre, interpreterà dal vivo, accompagnato dalla cantante Mirella Lutzu, alcuni brani tratti dal suo cd Eterno divenire “L'amore di Barrett & Browning”, un'opera che racconta in musica e poesia la storia dei due poeti inglesi dell'Ottocento e di un'anziana signora sarda di nome Maria, legati eternamente dal destino e dall'armonia della Musica.



L'evento è offerto dall'Associazione Culturale Vittorio Rossi- Libri Liberi, ACSIT - Associazione Culturale Sardi in Toscana, associazione culturale Sinis Waves.



Ingresso libero e gratuito.