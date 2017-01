Presentazione del libro di "La teoria interpersonale di H.S. Sullivan e la clinica della dissociazione"

Sabato 28 gennaio 2017 alle ore 15 a Firenze, presso l'Istituto Gradiva, via delle Belle Donne 13 verrà presentato il libro di Anna Maria Loiacono, La Teoria Interpersonale di H.S. Sullivan e la Clinica della Dissociazione, Stefano Termanini Editore, 2016, € 16,00, pp. 136, ISBN 978895472461. Con l'Autrice, interverranno sul libro e sugli argomenti che vi sono trattati: Pier Francesco Galli Rita Sciorato Paolo Chiappero Roberto Cutajar Stefano Termanini Il libro, pubblicato da Stefano Termanini Editore e da Il Ruolo Terapeutico di Genova, approfondisce i concetti fondamentali e le principali tematiche che caratterizzano il cosiddetto Modello Interpersonale, a partire dalla Teoria Interpersonale della Psichiatria di Harry Stack Sullivan, continuando poi con gli sviluppi di essa e con la Clinica della Dissociazione all'interno di tale Modello. Anna Maria Loiacono si è posta, quale principale obiettivo del proprio lavoro, mostrare come il Modello Interpersonale possa essere un concreto, valido modello di riferimento nel trattamento terapeutico anche delle cosiddette patologie emergenti, caratterizzate dalle conseguenze di ferite narcisistiche che provocano difficoltà o impossibilità di simbolizzazione e rappresentazione degli stati emotivi. ANNA MARIA LOIACONO è Presidente dell'Istituto di Psicoanalisi «H.S. Sullivan» di Firenze e Docente, Analista con funzione di Training e Supervisore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello stesso. È membro dell'Executive Committee dell'International Federation of Psychoanalytic Societies, Vice Presidente OPIFER (Organizzazione degli Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), membro dei Seminari Internazionali di Psicoterapia e Scienze Umane. È responsabile scientifico della Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale. Relatore a congressi nazionali ed internazionali, come i Forum IFPS di Firenze, Roma, Santiago del Cile, Atene, Città del Messico e New York, ha tenuto seminari a Genova, Roma, Milano, Bologna, Modena e Bari. La Teoria Interpersonale di H.S. Sullivan e la Clinica della Dissociazione di Anna Maria Loiacono può essere acquistato in libreria e sul sito internet della casa editrice (www.stefanotermaninieditore.it). L'Istituto di Psicoanalisi H.S.Sullivan è formato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia I.P.A. Sullivan e dalla Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale. PIER FRANCESCO GALLI, psicoterapeuta e psicoanalista. Fondatore e condirettore della Rivista «Psicoterapia e Scienze Umane». RITA SCIORATO, direttore de Il Ruolo terapeutico di Genova PAOLO CHIAPPERO, vice-direttore de Il Ruolo terapeutico di Genova ROBERTO CUTAJAR, direttore della Scuola I.P.A. Sullivan di Firenze PER ALTRE INFORMAZIONI: Stefano Termanini Editore www.stefanotermaninieditore.it stefanotermaninieditore@gmail.com via Domenico Fiasella, 3/12-14 16121 Genova tel. 010585155