Presentazione "Istruzioni di fuga per principianti"

Prima presentazione di "Istruzioni di fuga per principianti" (Caffèorchidea Editore) Libreria Clichy (via Maggio, 13 R) Martedì 11 aprile, ore 18:30 Modera Sandra Landi, scrittrice e saggista Piccolo romanzo on the road, manuale sentimentale di classici rock, retrospettiva appassionata di cinematografia. Nella breve fuga improvvisata di un giovane impiegato di un mobilificio si compongono i tasselli di una società schizofrenica, governata dalla iper-razionalità dei numeri e da un utilitarismo sfrenato. Con la sua fuga poco convenzionale, Giacomo, donchisciotte moderno, si fa beffe delle regole di tutti i giorni per concedersi al sogno più coraggioso: quello di rendere felici chi ci è accanto.