Presentazione del libro "Couchsurfing: la storia del Vecchio Falco's Crew"

Finalmente ci siamo. Il Vecchio Falco's Crew ha l'onore di invitarvi ufficialmente alla PRESENTAZIONE del Libro. Dopo un anno di duro lavoro, siamo riusciti a dar vita al nostro progetto e adesso vi vogliamo invitare numerosi a questo evento che per noi significa molto. Come posto non potevamo che scegliere un locale storico che ci ha visto crescere in tutti questi anni, lo SPACE ELECTRONIC e siamo fieri di poterlo fare qui. La presentazione si svolgerà in maniera molto carina e divertente, inizialmente vi dedicheremo un video che vi farà vivere la magica atmosfera di quei fantastici momenti ed avremo presente la nostra amata scrittrice Monia Balsamello che vi presenterà la nostra opera. All'interno del locale, sarà presente un banchino con la vendita diretta dei nostri libri. La giornata si chiuderà con un Buffet. Vi chiediamo gentilmente di poter confermare la vostra presenza il prima possibile, comprando la PREVENDITA di Ingresso. Il prezzo è di 10 euro. Siamo pronti a vivere l'ennesima stupenda serata insieme a voi! Grazie ancora. Lunga vita al Vecchio Falco's Crew!