PopX, LaGerberette Viito e LeopardiDJset in Piazza Mazzanti

Portaci la nonna e Proloco Incisa Valdarno Aldo Caselli in collaborazione con Indiesagio presentano: Pop X In apertura: La Gerberette e Viito AFTERSHOW: LEOPARDI DURANTE I CONCERTI SONO PREVISTI STAND GASTRONOMICI CON VENDITA DI BEVANDE E PANINI. Inizio Festival ORE 19.00 - Inizio concerti ORE 21.00 PORTACI LA NONNA FESTIVAL Piazza Mazzanti Incisa Valdarno (Fiera Davanti edificio delle Poste) ----------------------------------------------------------------- Pop X Pop X da Trento è il nome dietro il quale si celano Davide Panizza e i suoi sodali. Il progetto più indecifrabile venuto fuori dal panorama pop indipendente italiano degli ultimi anni. Lesbianitj, il nuovo album, esce per Bomba Dischi il 18 novembre ed è composto da 11 brani. È impossibile descriverlo completamente, cosa sia Pop X è nelle orecchie di chi ascolta le sue composizioni e negli occhi di chi partecipa ai baccanali che sono le performance live che sono già diventate leggenda. Elettronica che sembra uscita dal cabinato di una qualche sala giochi anni ottanta, testi al limite dell'assurdo, attitudine "punk", una capacità melodica che farebbe invidia a molti, creatività esplosiva, ma c'è molto altro ancora che non è possibile spiegare utilizzando le parole, venite a scoprirlo da soli.

GUARDA IL VIDEO DI MADAMADORE' https://www.youtube.com/watch?v=L2HediYhkXQ GUARDA IL VIDEO DI SECCHIO https://www.youtube.com/watch?v=lGNOwHhVO78 ------------------------------------------------------------------ La Gerberette Biografia La Gerberette è un quartetto di musici Senesi attivo dal 2014. La loro musica è costante contraddizione: romantica ma maleducata, ruffiana ma onesta, acustica ma caciarona. A farla da padrona è infatti la voglia di divertirsi e sudare sullo strumento, la voglia di raccontare e raccontarsi sia sottovoce che gridando, coinvolgendo il pubblico e abbattendo la barriera del palco per unire tutti. Il sound è la somma delle molteplici esperienze dei membri, dal jazz al rock, dalla neomelodica al punk. Nel 2014 viene pubblicato "Il sudicio del mare", lavoro d'esordio che riceve un'ottima risposta nei numerosi concerti successivi sparsi per la Toscana e contenente il cavallo di battaglia "Piccola". L'attività compositiva però non si ferma e dopo vari interessanti appuntamenti dal vivo (tra tutti gli opening a band come Matrioska e Nobraino) dall'inizio del 2016 l'idea di portare in studio di registrazione i nuovi brani comincia a essere l'obiettivo principale della band. Il lavoro diventa concreto grazie ad una campagna di crowdfunding con MusicRaiser che permette alla formazione di avere le risorse necessarie a realizzare il progetto, consolidando allo stesso tempo il rapporto con i fan. L'idea che si radica nel gruppo è che la musica sia un mezzo di espressione svincolato dalla strumentazione utilizzata e da un genere musicale scelto a priori. La Gerberette - PICCOLA: https://www.youtube.com/watch?v=FeuKVz_Nweo La Gerberette - STALKER: https://www.facebook.com/LaGerberette/videos/1213504248721946/ ------------------------------------------------------------------ Viito Biografia Viito, 23 anni, vive e studia "Letteratura, musica e spettacolo" a Roma. Scrive e suona le sue canzoni, mangia semi e arringa anime. Viito- TROPPO FORTE https://www.youtube.com/watch?v=nwMsfE0qYjo ------------------------------------------------------------------ Afetrshow: LEOPARDI dj set By Indiesagio