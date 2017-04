The State of the Union: Firenze capitale d'Europa. Grandi ospiti della politica italiana e europea

All’interno della programmazione del Festival d’Europa, ancora una volta centrale il ruolo di "The State of the Union", l’evento organizzato dall’Istituto Universitario Europeo e giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento di rilievo - che avrà come sottotitolo "Building a People’s Europe" - che richiamerà a Firenze economisti, accademici e figure di primo piano del panorama internazionale.

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, aprirà i lavori il 4 maggio alla Badia Fiesolana.

Venerdì 5 maggio l’evento si sposta in Palazzo Vecchio. In apertura l’intervento del ministro degli Esteri, Angelino Alfano mentre il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, terrà il discorso a chiusura della conferenza.

Parteciperanno alla giornata i tre presidenti delle istituzioni europee: Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea.

Il 6 maggio open day nella sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea a Villa Salviati. Ad accogliere i visitatori workshop, visite guidate e concerti. Gli Archivi saranno protagonisti anche il 4 maggio insieme a Firenze Città Metropolitana per la premiazione del concorso “Un Nuovo Trattato per l’Europa” realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tre classi vincitrici (prima la 5D dell’Istituto superiore statale “Elsa Morante”, seconda la 5A del Liceo Linguistico del Liceo Statale “Giovanni Pascoli”, terza la 4B del Liceo Classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”) verranno premiate dal presidente del Senato Grasso.