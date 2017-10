“Platform” di Jia Zhangke al Museo del Novecento

Scritto e diretto dal regista cinese Jia Zhangke, “Platform” ( 2000) è il film che domenica 22 ottobre conclude la rassegna “Inediti d’Autore” organizzata dall’Associazione Rive Gauche ArteCinema al Museo Novecento e che sarà proiettato nell’Altana alle ore 21.00 con ingresso libero, in versione originale con sottotitoli in italiano. Ambientato negli anni ’80, narra la storia di una compagnia teatrale mentre sullo sfondo possiamo notare l’evoluzione politica in Cina e i singoli personaggi sono coinvolti nei loro percorsi personali di passioni e sentimenti. Nel decennio tra il 1979 e il 1989 assistiamo alla crescita dei giovani teatranti verso l’età adulta, proprio nel periodo in cui la Cina si apre al libero mercato. Gradatamente il mondo intorno a quei ragazzi si trasforma anche attraverso la musica e le mode dell’Occidente, così come le loro vite e le loro relazioni. Considerato dalla critica uno dei più grandi film degli anni Duemila è stato pluripremiato nei concorsi cinematografici di tutto il pianeta, dal Festival di Venezia al Festival Internazionale di Buenos Aires per il Cinema Indipendente. Ricordiamo che il regista Jia Zhanke ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia col bellissimo film “Still Life”. Ufficio Stampa Rive Gauche ArteCinema Sebastiana Gangemi