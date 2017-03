"Pizza" scintilleria teatrale al teatro La Fonte

Il Centro di Teatro Internazionale propone un nuovo genere: scintilleria teatrale. Nato da un'idea della regista russa Olga Melnik, ispirato ai personaggi Gargantua e Pantagruel che lo scrittore umanista francese François Rabelais ha reso così simbolicamente credibili da essere trasformati in aggettivi ancora oggi usati per indicare l'insaziabile opulenza, questo spettacolo gioca sullo sbilanciamento evidente di due realtà contrapposte, il "sopra" e il "sotto" del mondo, l'essenzialità contro l'eccesso, lo sfacciato arrivismo contro la verità dei sentimenti. In questa cucina metaforica si trovano a convivere personaggi antropologicamente esasperati che vogliono dimostrare quanto il mondo sia sbilanciato davanti al valore del cibo. Sempre più staccato da una visione sociale diventa oggi strumento di business, show-time, oggetto di sfide futili e di mille trasmissioni televisive, assolutamente slegato dalla necessità di nutrirsi e tanto meno dal valore aggiunto della condivisione, dell' "alimentare" come accrescimento di cure, di attenzioni, di amore.

Per rendere il tutto fruibile ad un pubblico eterogeneo sia per età che per provenienza geografica e culturale, gli attori usano tanti linguaggi teatrali, (mimo, commedia dell'arte ecc..) per accendere una "scintilla" capace di emozionare, divertire, sognare ma anche far riflettere sul "messaggio subliminale" che recepiamo ogni giorno nascosto dietro all'ennesimo programma di cucina o gli accattivanti slogan dei sempre più numerosi fast-food. Notte, pioggia, freddo, fame ... due intrusi! Inizia così quest'avventura dove assisteremo a duelli mozzafiato, sogni incantati, lezioni per imparare a fare incredibili pizze "volanti"; verremmo sedotti dalla sovrabbondanza di forme sinuose e stupiti dalle infinite potenzialità di una minuscola briciola... Con tanta leggerezza ed ironia il Centro di Teatro Internazionale vi porta nella sua "cucina" per farvi scoprire che la fame non è uguale per tutti.

Menu dell'apericena di sabato 8 aprile

Ravioli ricotta e spinaci in salsa rose'/ Tortiglioni primavera/ Risotto agli asparagi/ Tiramisù / Vino e Spumante Il costo della serata con l'apericena: adulti - 16 euro bambini (fino a 12 anni) - 10 euro sito

