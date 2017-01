Pitti uomo 2017, Stefano Ricci fa rivivere la Sala Bianca / FOTO

La Sala Bianca di Palazzo Pitti è tornata ad essere il centro della moda italiana come negli anni Cinquanta: per la prima volta dopo decenni, è stata allestita una passerella tra gli stucchi dove nel 1952 Giovanni Battista Giorgini organizzò la prima sfilata per buyers e giornalisti stranieri tenendo a battesimo, di fatto, la grande epopea della moda italiana.

Una speciale sfilata dedicata a buyer, stampa e clienti più prestigiosi, che celebra anche un importante traguardo per la maison fiorentina Stefano Ricci, 45 anni di storia. Un evento dal sapore d'antan che ha portato, tra le luci e gli stucchi della Sala che ha visto la nascita della moda italiana, il tailoring più tradizionale: un tributo alla storia della stessa Sala Bianca.

Proprio nel 2017, infatti, si celebra il 45° anniversario della fondazione della celebre casa di abbigliamento maschile realizzato al 100% in Italia.Il clima è quello degli anni '50, con 11.000 rose bianche e oltre mille lampadine che restituiscano la luce di allora, per un evento con 180 ospiti internazionali. Per loro, dopo la sfilata, i piatti dell'Enoteca Pinchiorri. "E' per me un onore e una responsabilità riportare nel circuito della moda la Sala che ha rappresentato il luogo dove tutto è iniziato", ha dichiarato Ricci.