Al via l'edizione 91 di Pitti Uomo. Tra zaini smart e jeans "made in Florence"

Si è aperta stamani la 91esima edizione di Pitti Uomo, il salone-esposizione più importante per la moda maschile. Tutti gli eventi in programma.

Tante, come ogni anno, le proposte innovative delle case di moda: ovviamente sempre più "tecnologiche" che permettono connessioni wirless con smartphone e smartwatch. Un esempio è proprio il nuovo zaino di Piquadro, della linea Coleos Bagmotic. Un mix tra design e funzionalità realizzato in pelle e con un tessuto tecnico lavorato a maglia (ispirato alla scarpe da corsa).

Attraverso un "powerbank wireless" è in grado di entrare in comunicazione con lo smartphone, di ricaricarlo, anche tramite bluetooth con l’app "Connequ" ideata da "Piquadro".

Lo zaino è anche dotato di un dispositivo per la geolocalizzazione, integrato nel powerbank e connesso con l’app Connequ, che permette di ritrovarlo in caso di furto o dimenticanza. Altra possibilità che offre questo "smartbackpack" è l'accensione tramite telefono o smartwatch di piccole luci al led che permetto di essere visibili anche di notte: ideale per chi si muove in città in bici o scooter.

Da segnalare anche il ritorno a Pitti delle sneakers camaleontiche in materiale plastico e trasparente che vedono tra i loro fondatori anche Alex Del Piero. "AirDP Style" offre anche piumini leggeri e con le "piume al vento".

Un successo tutto fiorentino e anche "made in Florence" è il jeans sartoriale nato dalla collaborazione tra "Roy Roger's e Liverano & Liverano". Liverano & Liverano hanno rivoluzionato i canoni della giacca fiorentina fondendo taglio e tessuti mai visti prima. Roy Roger's invece è conosciuto per il suo modo di reinterpretare il denim. Una collaborazione che non poteva deludere.

Amanti dell'ispettore Gadget preparatevi perchè è stata creata, da "Angelo Nardelli", la giacca che fa per voi: super leggera, antimacchia, impermeabile e munita di dettagli pensati per accogliere biglietti, mappe, taccuini e non poteva mancare una tasca che contiene un cappello antipioggia.

Nell'anno del 20esimo anniversario della morte di Marcello Mastroianni, la casa di moda "Paltò" dedica al grande mito del cinema un cappotto a manica raglan dal nome "Marcello".

Pitti non è solo il palcoscenico delle grandi case di moda, ma è anche l'occasione per piccole promesse di esporre le proprie idee innovative, è il caso di Les Benjamins uno streetwear brand di stanza a Istanbul. Il fondatore nonchè direttore creativo è Bunyamin Aydin che ha dato vita al brand nel 2011. In poco tempo si è reso riconoscibile all'interno della new wave creativa della scena turca e internazionale. Le sue creazioni vogliono spingere "urbanwear" a nuove frontiere attraverso stampe innovative - frutto delle migliori tecnologie digitali - e materiali artigianali.