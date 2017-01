Stazione Leopolda, torna Pitti Taste: il salone del mangiare e del bere di qualità

Da sabato 11 a lunedì 13 marzo 2017, Pitti Immagine presenta la dodicesima edizione di Pitti Taste, il salone dedicato alle eccellenze del gusto, dell’Italian lifestyle e del design della tavola.

Forte dell’esperienza e dei successi raccolti durante i suoi primi 11 anni, alla prossima edizione Pitti Taste celebra e consolida il percorso che lo ha portato a diventare il salotto italiano del mangiare e del bere di qualità: il luogo dove si danno appuntamento i migliori operatori internazionali dell'alta gastronomia e l’evento di riferimento per il sempre più vasto e appassionato pubblico dei cultori del food.



Nato dalla collaborazione di Pitti Immagine col gastronauta Davide Paolini, Pitti Taste andrà in scena alla Stazione Leopolda di Firenze e presenterà i prodotti e le novità di circa 350 aziende, selezionate tra le migliori produzioni di nicchia e specializzate provenienti da tutta l’Italia. Un viaggio attraverso i sensi e le idee, alla scoperta delle tante e spesso nuove modalità in cui oggi si esprime e si sperimenta il gusto: tra tradizione e innovazione, tendenze e scuole di pensiero, attrezzature e tecniche professionali, food & kitchen design. Con uno spazio speciale al termine del percorso, il Taste Shop, dove acquistare i prodotti in esposizione.



Il FuoriDiTaste

Oltre agli appuntamenti alla Leopolda, Pitti Taste è anche il ricco calendario di eventi del gusto che coinvolge la città nei giorni del salone. Evento nell’evento, il FuoriDiTaste a ogni edizione riesce ad animare Firenze e i suoi luoghi più celebri con cene, degustazioni a tema, installazioni, spettacoli e performance creative, dibattiti e tanti nuovi modi conviviali di interpretare il mondo del food e del gusto. Un programma di circa 150 appuntamenti che registrano un successo e una partecipazione crescenti, e che ogni anno riserva grandi sorprese.

ORARI

sabato: dalle 9.30 alle 14.30. Dalle 14.30 ingresso anche per il pubblico generico

domenica: dalle 9.30 alle 14.30. Dalle 14.30 ingresso anche per il pubblico generico

lunedi: ingresso anche per il pubblico generico dalle 9.30 alle 16.30.