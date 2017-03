Pinocchio, il bambino di legno al teatro Verdi

Pinocchio, il bambino di legno è uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Collodi.

"Vi siete mai chiesti come racconterebbe la storia di Pinocchio un personaggio del romanzo? O meglio ancora: come racconterebbe Mangiafuoco, che di burattini se ne intende parecchio, le vicissitudini di Pinocchio? Certo, alcune informazioni, magari, non sarebbero proprio di prima mano, visto che il famoso burattino non solo ha girato il mondo e combinato un sacco di birbonate, ma, tutti lo sanno, raccontava un sacco di bugie!. Ma si sa il mondo è piccolo e le voci corrono".

Ecco, lo spettacolo Pinocchio marchiato Venti Lucenti, scritto da Manu Lalli, vuole assumere un punto di vista originale. Mangiafuoco e Colombina conducono la narrazione delle vicende di Pinocchio a modo loro: i due s'incontrano in uno spazio non riconoscibile, una scatola bianca della memoria, nella quale evocano e danno vita a tutti i personaggi del romanzo di Collodi che appaiono e scompaiono per rendere possibile lo svolgersi delle avventure.

Tre musicisti mettono in evidenza i caratteri sentimentali ed emotivi del racconto e dei personaggi, aiutando il pubblico a partecipare ed a seguire la storia.