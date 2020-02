Pierre Bastien e le sue ipnotiche macchine sonore in concerto a Firenze

Il programma della 28esima edizione di "Tradizione in Movimento" entra nel vivo con il concerto del francese Pierre Bastien, venerdì 14 febbraio sul Palco della Sala Vanni con una performance imperdibile.

La rassegna del Musicus Concentus, che ogni anno sancisce la volontà di raccogliere in una sola grande rassegna il jazz come il rock, il folk come l’elettronica, in un percorso che della commistione dei generi fa la sua forza più grande, stavolta propone il live di un eccezionale compositore e polistrumentista, nonché costruttore di macchine sonore.

Il sopracitato Bastien realizza veri e propri automi musicali con pezzi del meccano: ingranaggi, motori di vecchi giradischi e oggetti di varia natura in grado di rievocare il suono di strumenti tradizionali come il liuto cinese, il bendir marocchino, il saron giavanese, il koto giapponese e il sansa africano.

Le sue performance acquisiscono una dimensione ancora più ipnotica e onirica grazie alle frasi di tromba che il compositore esegue dal vivo sui pattern ritmici innescati dalle sue creazioni meccaniche e alle immagini di queste proiettate sullo schermo.

In un suggestivo gioco di ombre cinesi, lo spettatore scopre quindi ogni singolo meccanismo che genera il suono, dando così vita ad uno splendido connubio tra cinema e musica.

Con una discografia che conta più di venti uscite per label tra le quali la Rephlex di Aphex Twin e la Morphine di Rabih Beaini, l’ultimo album pubblicato da Pierre Bastien è il recente “Tinkle Twang 'n Tootle” (Marionette, 2019), annunciato con un'intervista su The Wire nell'agosto 2019.

