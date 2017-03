Panariello, Conti e Pieraccioni tornano a Firenze a maggio

A seguito delle innumerevoli richieste di pubblico, il grande show di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni torna al Mandela Forum di Firenze un nuovo appuntamento a maggio.

"Il Tour" è uno spettacolo a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano per un varietà unico che vede Panariello, Conti e Pieraccioni insieme di nuovo sul palco, a oltre vent’anni di distanza dal loro debutto per uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di emozioni e che li vedrà coinvolti in sketch divertenti con uno sguardo sempre rivolto all’attualità.

A suggello di questo straordinario successo e del ruolo di "ambasciatori della comicità toscana", lo scorso novembre il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha consegnato ai tre artisti le Chiavi della Città.

L'appuntamento è al Mandela Forum il 6 maggio.

