Le Piagge: pic nic in piazza per pensare il quartiere del futuro

Cinque metri per cinque: è la dimensione del 'tappeto' fatto di canovacci che domenica 30 settembre verrà steso sul prato di piazza Alpi Hrovatin, alle Piagge, per un picnic collettivo in cui discutere e scambiarsi idee sul futuro del quartiere.

Si tratta del secondo evento pubblico del percorso di progettazione partecipata Apriti Piazza! (un progetto promosso dalla Comunità delle Piagge di don Alessandro Santoro) e da una rete di 15 associazioni del territorio) incentrato sulla "costruzione di un vero spazio urbano di incontro e convivenza nel quartiere".

Il tappeto è stato assemblato cucendo insieme un’ottantina di canovacci da cucina, donati dagli abitanti delle Piagge per questo progetto di arte partecipata, pensato e realizzato da Tina Grifoni, giovane artista toscana.

Inoltre in piazza sarà attivo un videobox dal titolo “Per la piazza ci metto la faccia”: i partecipanti, inquadrati da una camera fissa, avranno un tempo limitato per esprimere la propria idea per la piazza. Gli interventi saranno poi raccolti e montati in un video a cura di Alberto Tempi e Elena Barthel dell’associazione Officina.

Dalle 14:30 invece sarà possibile prendere parte a un laboratorio sul gesto, a cura del Centro di Produzione Virgilio Sieni, rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al linguaggio del corpo e alle sue potenzialità espressive, senza conoscenze specifiche di danza. Un percorso di consapevolezza attorno alle azioni primarie del movimento.

Programma della giornata:

ore 13.00 PICNIC SUL PRATO

Portate stoviglie e un telo da casa, la merenda la offriamo noi, ma voi potete aggiungere qualche piatto speciale!

ore 14.30

LEZIONE SUL GESTO APERTA A TUTTI a cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni.

ore 10.30 - 16.00

PER LA PIAZZA CI METTO LA FACCIA

Videobox e set fotografico davanti al Centro sociale “Il Pozzo” per raccontare la piazza immaginata.

Maggiori info sulla pagina Facebook di Apriti Piazza!