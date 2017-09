Casci-nic, il pic nic al parco delle Cascine

Sabato 23 settembre il Parco delle Cascine di Firenze ospiterà Casci-nic, un picnic per riscoprire il polmone verde della città, parte fondamentale del suo patrimonio storico, e sostenere al contempo un altro simbolo cittadino come l’Istituto degli Innocenti, alla cui Fondazione sarà devoluto il ricavato della vendita dei cestini.

Main sponsor dell’evento l’istituto bancario Unicredit e Conad, con il contributo di Runnerpizza, Brandini Auto e Mario Luca Giusti. L’evento, organizzato dall’associazione culturale PopUp, fa parte del calendario dell’Estate Fiorentina e della Settimana della Mobilità Sostenibile.

Una giornata all’aria aperta, da trascorrere con la propria famiglia o con gli amici, divertendosi e con la possibilità di provare tante attività diverse. Casci-nic sarà un evento per tutti i gusti all’insegna dello svago e del benessere. Quattro le zone nel Prato delle Cornacchie, destinate alle attività proposte da numerosissime associazioni del territorio.

Zona Benessere dedicata a meditazione, riflessologia, Shiatsu e Yoga;

Zona Sport con attività che spaziano dal Nordic Walk allo Skate, dal Walk Orienteering al Roller dalla biciclettata al calcio per i più piccoli;

Area Bimbi con laboratori ecologici, teatro immagine e attività manuali. e un angolo riservato ai laboratori didattici dell’Istituto degli Innocenti.

Visite guidate nel parco alla scoperta delle BUGS Hotel e del patrimonio arboreo del Parco

Uno spazio alle Tradizioni Fiorentine, con la ‘Giostra Equestre delle Cornacchie’ condotta dai Cavalieri della Repubblica Fiorentina di Parte Guelfa.

Inoltre per i bambini cresciuti ci sarà anche il mitico calcio balilla e la gita in Roller.

Un programma ricco e diversificato che prenderà il via alle 10:30 per concludersi alle 17:30 circa.



Il momento clou della giornata sarà ovviamente quello del picnic. Sarà possibile acquistare un cestino al costo ridotto per tutti di 10,00 euro fornito da Conad, food sponsor della giornata, ed avere così accesso a partire dalle 12:30 all’Anfiteatro per il Casci-nic Music Show.

Protagonisti dello spettacolo saranno Lorenzo Baglioni con la sua ironia, Beppe Dati e la sua Band, che proporranno alcuni successi sanremesi del cantautore fiorentino, la Leggera Electric folk band con i suoi moderni stornelli toscani, e il comico dodicenne Jamiro Ferrati, fra i protagonisti dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Ad arricchire lo spettacolo anche ballerini di tango, pattinatori, le Madonne Fiorentine e la musica dei Media Sponsor, Radio Mitology, Rdf e Lady Radio. Un vero e proprio spettacolo curato dalla direzione artistica del brand fiorentino I Love Disco reso possibile anche grazie al contributo di Unicredit.



ISTRUZIONI PER IL CASCI-NIC



Tutta l’area dell’anfiteatro sarà allestita con tovaglie e cuscini e le prime famiglie che acquisteranno i cestini prenotabili QUI, avranno in omaggio una brocca del designer fiorentino Mario Luca Giusti.

I cestini, disponibili in 4 tipologie: classico, vegetariano, bimbo e per celiachi.

Tutti coloro che non acquisteranno il cestino potranno comunque accedere alle altre attività disseminate nell’area del Prato delle Cornacchie e portare il proprio cestino per mangiare all’esterno dell’Anfiteatro.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale PopUp – già nota per il format ‘Culture&FUN’ con l’evento ‘Bacio al Piazzale 2016’ e la collaborazione con i celebri eventi di I Love Disco – fa parte del calendario dell’Estate Fiorentina e rientra in quell’azione di riqualificazione del Parco delle Cascine, voluta da parte dell’Amministrazione Comunale.

Per essere sempre aggiornati sul programma, che continua ad arricchirsi del contribuito di nuove associazioni, controllare la pagina Facebook.