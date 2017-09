Pic nic solidale alle Serre Torrigiani

Domenica 8 Ottobre 2017 dalle ore 12.30 torna il “Pic Nic sull’Erba” organizzato dall’Associazione Tumori Toscana in collaborazione con Serre Torrigiani in Piazzetta. Giunto alla seconda edizione, l’evento sarà ospitato nel meraviglioso spazio delle Serre Torrigiani, lo storico giardino all’italiana nel cuore di Firenze (Via Gusciana 21).



Una cornice unica per trascorrere una domenica all’insegna della convivialità e del divertimento immersi nei colori e nei profumi dell'autunno. In un’atmosfera che ricorda gli eleganti picnic dell’ottocento, gli ospiti potranno accomodarsi sui plaid disposti nel prato e pranzare con il tradizionale cestino realizzato da Serre Torrigiani in Piazzetta che propongono per l’occasione un menù di eccellenze toscane e non solo.



Ricco il programma di intrattenimento con musica, spettacoli itineranti, reading, dimostrazione di capoeria e tante altre sorprese che animeranno il pomeriggio di grandi e piccini.

Per rifocillarsi fra un’attività e l’altra, saranno presenti il carretto del gelato e quello dello zucchero filato e popcorn, e ci saranno anche un ritrattista e un’acquarellista che in pochi minuti realizzeranno un’opera personalizzata come ricordo indelebile della giornata.



Per questa giornata esclusiva, dress code consigliato per le signore e i signori, il cappello. E per l’occasione l’Azienda Grevi, che dal 1875 produce cappelli, proporrà un’esposizione di Cappelli del suo Archivio Storico in Paglia Naturale, e darà l’occasione a chiunque di poter essere immortalato da un fotografo indossando preziosi modelli, pezzi unici.

Sarà inoltre possibile acquistare i cappelli creati in esclusiva per l’Evento da Grevi che devolverà l’intero ricavato all’A.T.T.



Patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze il ricavato dell’evento sarà devoluto all’ Associazione Tumori Toscana A.T.T. che dal 1999 cura a domicilio gratuitamente i malati di tumore grazie ad un’équipe poli-specialistica retribuita dall’Associazione stessa e composta da medici, psicologi, infermieri professionali ed operatori socio-sanitari.



Ingresso 30 euro (Bambini sotto i 10 anni 10 euro).

Info e prenotazioni: Paola Neri 3356586211 – Roberta Campanacci 3470164466.



L’evento si avvale di Anteprima Tessuti e Arno Manetti Ascensori come main partner, oltre al contributo di Serre Torrigiani, Serre Torrigiani in piazzetta, Jdevents Srl, Katia Santuccio architecture & design, Gianni Ugolini Photographer, La Stanza dell'Attore, NON SOLO CHICCHE, Tea For Two , Vivoli Gelateria, Vab Arcetri Firenze, Eric Drummond, Capoeira Da Bahia - Firenze, Anna Rinieri, Istituto de' Bardi.

Si ringraziano per la collaborazione: Grotta Giusti, Cinema Odeon Firenze, Spedale degli Innocenti, Desinare, Teatro Fragranze Uniche, Ratafià Firenze, Mario Fissi Saponerie, Saponificio Artigianale Fiorentino, Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella, Grevi, Figurella Europa Firenze e Figurella Santa Maria Novella, Wall Street English Firenze.