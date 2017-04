"Piazzale SoundSet": i concerti gratuiti e al tramonto a Piazzale Michelangelo

Quattro sere in compagnia di buona musica e di un bellissimo tramonto su Firenze visto da Piazzale Michelangelo. Questi sono i punti di forza di "Piazzale SoundSet" il festival di concerti gratuiti dal 10 al 13 aprile.

Sul palco saliranno i Sorge, i Landlord, conosciuti per aver partecipato ad X Factor, Diodato e Peppe Voltarelli.

I Sorge di Emidio Clementi - già voce dei Massimo Volume - e Marco Caldera, produttore, musicista e tecnico del suono. A loro il compito di inaugurare la rassegna lunedì 10 aprile alle ore 19. Elettronica, voce e pianoforte per un live che attinge all’album “La guerra di domani”, aggiungendo due nuovi brani, “La sera” e Cronaca da un Motel”.

I Landlord saranno sul palco fiorentino martedì 11 aprile, alle 19. Il gruppo romagnolo segna il punto d’incontro tra elettronica, ambient e classica. Merito di un percorso artistico ben congeniato – quasi speculari gli album "Aside" e “Beside” – e culminato con il recente singolo “New Year's Eve”, la pagina mancante che chiude un cerchio e dà il benvenuto ad un nuovo inizio.

Mercoledì 12 aprile segna il ritorno di Diodato, tra le voci più intense ed espressive della musica italiana, a pochi mesi dall’uscita del nuovo album “Cosa siamo diventati”. Cantautorato di classe con una vena rock, in cui mette a nudo la propria anima, scavando in profondità. Apprezzato a Sanremo 2014 con la meravigliosa “Babilonia”, Diodato vanta le vittorie del “Best New Generation” di Mtv e del Premio De André (per la rivisitazione dell’opera “Amore Che Vieni”) e dodici puntate consecutive a “Che tempo che fa”, esperienza che ha ispirato il disco “A ritrovar Bellezza”.

Chiude giovedì 13 aprile il concerto di Peppe Voltarelli: cantautore, scrittore e attore, vincitore della Targa Tenco 2016 - miglior interprete - con il progetto dedicato a Otello Profazio, Voltarelli presenta un live “carte blanche”, libero di spaziare tra i molti episodi di un repertorio che attinge al Sud, all’indie e alle tradizioni, proiettando il tutto in un presente fatto di luci e ombre, con dissacrante ironia. D’essai.

L’evento, interamente sponsorizzato dalla Central Holidays, è organizzato da Le Nozze di Figaro ed è stato reso possibile anche grazie all'intervento e alla collaborazione del Comune di Firenze e del Firenze Convention and Visitors Bureau per il progetto Destination Florence.