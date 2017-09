La Piazza Incantata, 500 musicisti in Santa Croce

E’ già sold out l’evento clou delle celebrazioni per i 25 anni della Fondazione CR Firenze, il grande concerto ‘La Piazza Incantata’ che si svolgerà il 12 settembre alle 21 in una Piazza Santa Croce che si annuncia gremita. Da tempo sono infatti esauriti i quasi 6.000 posti disponibili a conferma della grande partecipazione dei fiorentini a questo momento che la Fondazione offre alla città. La manifestazione ha il patrocinio ed è copromossa dal Comune di Firenze e si svolge in collaborazione col Quartiere Uno, Unicoop Firenze, Banca Cr Firenze, Fondazione Meyer. Porteranno il loro saluto il Presidente della Fondazione Umberto Tombari e il Sindaco di Firenze Dario Nardella.

Poichè le condizioni meteorologiche in questi giorni sono molto variabili, in caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato al Mandela Forum con lo stesso orario. L’ eventuale trasferimento sarà comunicato alle ore 17 di lunedì 11 settembre sul sito della Fondazione CRF e sui siti degli organi di informazione cittadini.



Tutti i corpi orchestrali e i cori accompagnati da oltre 50 tra Direttori d’orchestra e coro, Maestri, assistenti, direttori di scena e accompagnatori, hanno voluto offrire questo concerto alla Fondazione a titolo totalmente gratuito. Un grande sforzo, una sfida importante che vede tanti giovani allievi assieme a professionisti suonare per la prima volta insieme. Infatti quasi 500 musicisti delle più importanti istituzioni musicali fiorentine saranno insieme per la prima volta, impegnati in un programma vario ed entusiasmante che coinvolgerà il Coro delle voci bianche e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino con i solisti dell’Accademia del Maggio, l’Orchestra del Conservatorio Cherubini di Firenze, l’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, l’Orchestra Giovanile Italiana e l’Orchestra della Toscana.

Proiezioni e luci sulla facciata della basilica di Santa Croce trasformano la manifestazione in un ‘Son et Lumière’ di grande effetto scenico.



La Fondazione CR Firenze mette a disposizione 100 biglietti gratuiti per altrettanti fortunati spettatori per visitare la prossima mostra di Palazzo Strozzi o per assistere ad alcuni degli spettacoli previsti dalla programmazione autunnale dell’ Opera di Firenze. A causa del grande afflusso di pubblico si prevede che non sarà possibile parcheggiare in prossimità di Piazza Santa Croce. E’ dunque consigliabile raggiungere l’ingresso del concerto entro e non oltre le ore 20.30 perché, a spettacolo iniziato, i posti non occupati verranno ridistribuiti.

Programma

Franz Schubert (1797-1828)

Marcia

Donald Moore (1932)

Peace I Leave with you

Allen E. Naplan (1972)

Al Shlosha d’varim

Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino Lorenzo Masoni, pianoforte Lorenzo Fratini, direttore

Franz Liszt (1811-1886)

Lés Preludes

Orchestra del Conservatorio Cherubini di Firenze

Paolo Ponziano Ciardi, direttore

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ouverture da Egmont op. 84

George Gershwin (1898-1937)

Strike up the band

Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole

Edoardo Rosadini, direttore

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Ouverture solennelle 1812 op. 49

Orchestra del Conservatorio Cherubini di Firenze Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole

Paolo Ponziano Ciardi, direttore

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Sinfonia da Nabucco Orchestra del Conservatorio Cherubini di Firenze Orchestra dei Ragazzi della Scuola

di Musica di Fiesole

Edoardo Rosadini, direttore

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Dalla Sinfonia n. 9 op. 125 per soli,

coro e orchestra:

Finale: Allegro assai– Recitativo per baritono: O Freunde, nicht diese Töne -

Coro: Freude, schöner Götterfunken

(Inno alla Gioia) Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Solisti dell’Accademia del Maggio

Musicale Fiorentino:

Chiara Mogini, soprano; Giada Frasconi, contralto; Rim Park, tenore; Leon Kim, baritono Orchestra Giovanile Italiana Orchestra della Toscana

Daniele Giorgi, direttore

A fare gli onori di casa la signora della scena come Lella Costa e la spigliata e onnivora passione musicale del regista Francesco Micheli che presenteranno assieme gli interpreti e le musiche di Liszt, Gershwin, Beethoven, Tchaikovsky, Moore, Naplan, Verdi. Giovanissimi cantori per l’apertura: Lorenzo Fratini dirige il Coro delle Voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino, in un trittico festoso. Il visionario poema sinfonico Les Preludes di Franz Liszt impegna l’Orchestra del Conservatorio Luigi Cherubini, sotto la bacchetta di Paolo Ponziano Ciardi. La Scuola di Musica di Fiesole schiera l’Orchestra dei Ragazzi guidata da Edoardo Rosadini nella beethoveniana Ouverture da Egmont e poi in una rapida incursione nel musical, con Strike up the band di George Gershwin. L’incanto della piazza riunisce per la prima volta i ragazzi fiesolani ai giovani musicisti del Conservatorio nel nome di Beethoven, con la Sinfonia dal Nabucco di Verdi -ancora con Edoardo Rosadini- e nella fantasmagorica Ouverture 1812 di Čajkovskij, diretta da Paolo Ponziano Ciardi. La conclusione del concerto è affidata alla bacchetta di Daniele Giorgi, che riunisce l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra della Toscana, il Coro del Maggio ed i solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino nell’esecuzione del grandioso Finale della Nona Sinfonia di Beethoven.