Le personali in collettiva alla Galleria d'Arte Mentana

Le personali in collettiva Le mostre saranno occasione di dialogo fra artisti di diversa età e formazione, in uno scenario d'eccezione qual è quello della galleria Mentana. A cura di, Art Director, Giovanna Laura Adreani Opening: Sabato 15 aprile 2017 ore 18.00 La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 aprile 2017 Artisti in mostra: Paolo Solei Perlita Ferri Yvette Van Den Boogaard Silvio Bonomo Giuseppe Allegrucci Maurizio Bassi Galleria D'arte Mentana Orari 11 :00 -13:00 / 16:00 -19:30, Domenica e Lunedì chiuso

GALLERIA D'ARTE MENTANA P.zza Mentana 2/3r - 50122 (Fi) Tel. +39.055.211985 www.galleriamentana.it galleriamentana@galleriamentana.it

