"Per non dimenticare" all'Auditorium Folco Portinari

Per non dimenticare gli orrori contro l'umanità con l'unica colpa di esistere e di pensare. Contro gli ebrei, ma contro il razzismo in generale, orrore che anche oggi persiste in tutto il mondo. Sarà Franco Boldrini, cantante e fondatore del famoso gruppo fiorentino I Califfi che condurrà questo evento attraverso canzoni e commenti più adeguati a questo titolo. Non mancherà la celeberrima Auschiwtz di Guccini, cantatutore italiano che seppe cogliere in poesia e musica, tutta la tragidità di quegli eventi, ma che sembrarono anche essere premonitori nelle frasi: "ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue, la belva umana". Temi che ritornano oggi in maniera più che attuale. Molti altri brani ripercorreranno gli anni tristi del periodo della Shoah, ma saranno eseguiti anche brani famosi legati ad eventi ugualmente tristi, da non dimenticare dei nostri giorni. Parteciperanno alla serata anche alcuni cantanti della compilation del 19° Festival Voci d'Oro "5O ANNI & DINTORNI". In collaborazione con Mary Spettacoli Un particolare pensiero andrà anche a tutte le vittime e ai terremotati dell'Italia centrale affinchè, passati questi primi momenti di sgomento, non siano dimenticati da ognuno di noi.