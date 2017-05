Pending Cultures, la mostra a "Le Murate"

Dall'11 al 20 maggio 2017 si svolgerà a Firenze presso "Le Murate Progetti Arte Contemporanea" la mostra "Pending Cultures" che raccoglierà oggetti e progetti elaborati dagli studenti di design di dieci prestigiose università internazionali nel dialogo con gli studenti del Design Campus dell'Università degli Studi di Firenze. Ogni studente italiano ha ricevuto nel Settembre dello scorso anno un indirizzo mail dal quale è partito il contatto con un corrispondente appartenente ad un altro paese. I due studenti si sono dapprima conosciuti e hanno poi collaborato per alcuni mesi ad un progetto "a quattro mani" attraverso lo scambio di mail, dialoghi sui social media, conversazioni Skype e altre forme di comunicazione.

L'iniziativa, alla sua seconda edizione, è stata ideata e condotta dal prof. Stefano Follesa del Dipartimento DIDA dell'Università degli Studi di Firenze con la collaborazione di Giulia Merone, Paolo Benocci, Greta Cicirello e Camila Storti e si concluderà nel mese di Maggio 2017 con una mostra dei lavori che racconterà un percorso sperimentale che ha coinvolto centoventi studenti del Design Campus ed altrettanti delle Università estere coinvolte. L'idea alla base dell'esperimento è che questa fase di "sospensione" delle culture, tra un passato che la modernità ha eroso e un futuro che non si riesce ancora a delineare, possa essere il tempo ideale per l'elaborazione di nuovi linguaggi partendo dal dialogo e dal confronto tra le "diversità". I temi dell'iniziativa sono dunque due: il tema straordinario della "sospensione" come condizione, e quello fondamentale del recupero di una "diversità culturale" che consenta di contrastare i linguaggi omologanti della modernità. Questi due temi saranno alla base di altrettanti incontri che apriranno (l'11 Maggio) e chiuderanno (il 18 Maggio) la mostra dei progetti.

Le Murate. Progetti Arte Contemporanea Piazza delle Murate - tel 055/ 2476873 e.mail info.pac@muse.comune.fi.it.

