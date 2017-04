"Anda e rianda", la pedalata dalla Villa di Poggio a Caiano fino alle Cascine

Domenica 21 maggio arrivano i Giullari con l'Anda&Rianda, una pedalata non competitva dalla Villa medicea di Poggio a Caiano alle Cascine di Firenze passando dal Parco dei Renai (ciclabile dell'Arno) e ritorno (36 km totali). Un evento all'insegna dello sport, della natura e del "matto intrattenimento dei Giullari".

Programma

Ore 9.00: ritrovo nello splendido giardino della Villa Medicea di Poggio a Caiano, possibilità di iscrizione in loco. Ogni partecipante firmerà una liberatoria da responsabilità e riceverà un numero di riconoscimento ed un utilissimo zaino gadget dei Giullari.

Ore 10.00: foto di gruppo e partenza

Ore 11.00: sosta con un piccolo punto ristoro presso i Renai (inizio della ciclabile -undicesimo km)

Ore 12.30: arrivo alle Cascine di Firenze in piazza Filippo Mazzei (storica figura poggese!). Sosta di 3 ore circa con pranzo a sacco o acquistato in loco ed estrazione della lotteria matta dei Giullari.

Ore 15:30: partenza per Poggio a Caiano con sosta ai Renai

Ore 17.30: arrivo in Piazza della Riconciliazione con merenda offerta (panificio Crabu).

Il costo dell'iscrizione è di 10€ per gli adulti e 5€ per bambini fino a 10 anni. Si consigliano: bici a marce ed abbigliamento sportivo. Il casco è obbligatorio e l'Associazione è esonerata da qualsiasi responsabilità. Sono previste assistenza medica di primo soccorso, assistenza meccanica e noleggio mountain bike da comunicarci almeno una settimana prima dell'evento.

Durante la pedalata verranno venduti i biglietti della lotteria "Anda&Rianda": 1 biglietto 2€, 3 biglietti 5 €. 1° premio: ciclo computer gps Garmin offerto da "A Ruota Libera" 2° premio: 2 buoni per una cena con delitto "Gruppo Giova Production" 3° premio: 2 buoni pizza e bevuta alla pizzeria del Circolo Ambra 4° premio: 2 fiaschi di vino Giullare Come sapete, i Giullari hanno un cuore grande: il ricavato di questo evento sarà devoluto ai paesi terremotati. In caso di pioggia l'evento è rimandato a Domenica 28 Maggio.

Per maggiori info: staffgiullari@gmail.com Sito Lorenzo: 340 3666030 Giulia: 338 6903033 Noemi: 331 9278241