Velonotte, una pedalata notturna nella Firenze rinascimentale

Una pedalata nella Firenze rinascimentale, nell’atmosfera di una notte di primavera, tra performance teatrali, flash mob e racconti ricchi di storia e aneddoti curiosi: dopo le edizioni di Londra, Kazan, Istanbul, Mosca, San Pietroburgo e New York, la Velonotte approda a Firenze, il 22 aprile, nell’ambito del Florence Bike Festival.

La biciclettata notturna avrà inizio alle 20 (ritrovo ore 19.30 in piazza della Signoria) e durerà tra le 2 e le 3 ore, a ritmo rilassato, tra architettura, botanica e musica. Il percorso si snoda lungo 11 km, per scoprire la Firenze più intima e nascosta, in compagnia della famiglia e degli amici. Una decina le tappe, tra i giardini dei Medici, gli angoli che nell’800 hanno ispirato Robert Browning e Peter Tchaikovsky e i capolavori di Filippo Brunelleschi.

La Velonotte sarà anche "ascoltabile": per tutta la durata della pedalata una radio fiorentina trasmetterà musica e commenti storici in diretta.