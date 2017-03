Le "Passeggiate della Salute" gratuite di Uisp

I quartieri di Firenze organizzano delle passeggiate al fine di sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole. La partecipazione alle passeggiate è libera e gratuita.

Le passeggiate sono organizzate dal Gruppo Salute è benessere del quale fanno parte: il Comune di Firenze, l'Azienda Sanitaria Firenze e la Società della Salute di Firenze.

Quartiere 1

Sabato 1 aprile 2017

Il piazzale e San Miniato

Percorso facile con leggero dislivello (circa 2,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 porta San Niccolò – piazza Poggi

Percorso: Giardino delle Rose, San Salvatore al Monte, San Miniato al Monte

Quartiere 2

Sabato 8 aprile 2017 (doppio appuntamento: mattina e pomeriggio)

Sulle orme di Calandrino e l’Elitropia (1^ parte: mattina)

Percorso pianeggiante e facile (circa 4 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 Piazza delle Cure (davanti alla gelateria)

Percorso: piazza delle Cure, via Sacchetti, via Boccaccio, via Fonseca, via Faentina, via Fonseca, via Caracciolo, via Ponte alle Riffe, via Boccaccio, via Borghini, piazza delle Cure, via Lungo il Mugnone, via Pascoli, via Faentina, ponte Rosso, piazza della Libertà, porta San Gallo, il Parterre

Sulle orme di Calandrino e l’Elitropia (2^ parte: pomeriggio)

Percorso pianeggiante e facile (circa 4 km)

Ritrovo e partenza: ore 14,30 Piazza della Libertà - Parterre

Percorso: Parterre, via Madonna della Tosse, via Pascoli, via Berchet, via Lungo il Mugnone, piazza delle Cure, via Firenzuola, via Maffei, via Cino da Pistoia, via Boccaccio, Villa Palmieri, Villa Schifanoia, San Domenico, via di San Domenico, via della Piazzola, via Dino Compagni, via Brunetto Latini, via Passavanti, viale Volta, Le Cure

Quartiere 3

Domenica 2 aprile 2017

Festa del volontariato in via di Ripoli: la camminata

Percorso pianeggiante e facile (circa 4,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via di Ripoli angolo via Webb (davanti al bar)

Percorso: via di Ripoli, via Albania, viale Europa, via Carlo d’Angiò, via Gran Bretagna, via Reims, via delle Nazioni Unite, via di Villamagna, via delle Sentinelle, via del Crocefisso di Lume, via delle Lame, via San Piero in Palco, via delle Lame, viuzzo delle Lame, viale Europa, via di Ripoli

Sabato 15 aprile 2017

Cinque Vie e Rusciano

Percorso facile con leggera salita (circa 8 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Percorso: via del Paradiso, via delle Cinque Vie, viuzzo dei Catinai, via Pian dei Giullari, via Santa Margherita a Montici, Villa di Rusciano, via di Ripoli

Quartiere 4

Sabato 8 aprile 2017

L’anello di Vingone e Rinaldi

Percorso facile e pianeggiante (circa 8 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri 23 – sede Quartiere 4

Percorso: trasferimento in tramvia fino al capolinea Villa Costanza, partenza dal capolinea ore 9,50 circa per un percorso ad anello

Quartiere 5

Sabato 22 aprile 2017

Le tre ville di Castello

Percorso media difficoltà (circa 5,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via della Petraia (ingresso Villa Corsini)

Percorso: via della Petraia, via San Michele a Castello, via della Covacchia, via della Castellina, via Giovanni da San Giovanni, via di Castello (parco Villa Reale di Castello), via della Petraia