25 aprile, passeggiate "Sui luoghi della Resistenza"

Per celebrare la festa della Liberazione, il 25 apirle, il Comune ed il quartiere 5 hanno organizzato alcune passeggiate sui luoghi della Resistenza. Saranno presenti consiglieri comunali e di quartiere.

Il percorso

RITROVO E PARTENZA CIRCOLO ARCI LE PANCHE - Via G. Caccini, 13/B

VIA DI QUARTO

CIRCOLO ARCI TRE PIETRE

ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

MONUMENTO A SERPIOLLE PER MARY COX E MARIA penna CARAVIELLO

È possibile raggiungere autonomamente le fermate

ORE 18.00

CONCLUSIONE CON MERENDA NEL GIARDINO dell'SMS DI SERPIOLLE Via delle Masse, 38