Tornano le passeggiate gratuite Uisp. Ecco il programma

Tornano le passeggiate di "Salute è Benessere". Gli appuntamenti sono come da tradizione ogni settimana nei diversi quartieri di Firenze. L’obiettivo è promuovere una sana pratica sportiva e favorire un momento di partecipazione e socializzazione scoprendo insieme la città e il territorio circostante.

Le passeggiate sono organizzate da: il Comune di Firenze, l'Azienda Sanitaria Firenze e la Società della Salute di Firenze. L'Uisp è partner del progetto e supporta il Gruppo nell'organizzazione delle camminate.

Si parte dal Quartiere 2, sabato 14, ritrovo ore 9.30 via del Guarlone angolo via del Gignoro per conoscere via del Guarlone e la campagna circostante e dal Quartiere 4 sempre sabato 14 la passeggiata “Lungo il Torrente Vingone”, ritrovo ore 9,30 via delle Torri 23 – sede Quartiere 4. ​

Per informazioni

UISP Comitato di Firenze

Tel. 055.6583505

firenze@uisp.it

IL CALENDARIO

Quartiere 1

Sabato 4 novembre 2017

Panorama e…silenzio - Percorso adatto a tutti con leggero dislivello (circa 5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza Santa Croce (sede Q1)

Sabato 2 dicembre 2017

L’Arno e il parco - Percorso facile e pianeggiante (circa 5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza Santa Croce (sede Q1)

Quartiere 2

Sabato 14 ottobre 2017

Via del Guarlone e la sua campagna - Percorso facile e pianeggiante (circa 5,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via del Guarlone angolo via del Gignoro

Sabato 11 novembre 2017

Dalla “Faentina” alla “Bolognese” - Percorso con diversi saliscendi (circa 5,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza delle Cure (davanti gelateria)

Sabato 16 dicembre 2017

Il teatro Liberty del Quartiere 2 - Percorso con diversi saliscendi (circa 5,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via Lungo l’Affrico angolo viale Righi

Quartiere 3

Sabato 21 ottobre 2017

Il Galluzzo, i suoi giardini, le sue colline - Percorso con leggero dislivello (circa 5 km) – possibilità di percorso breve pianeggiante (circa 2 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 Centro Anziani CAMPA (via Biagini 6, Galluzzo)

Sabato 18 novembre 2017

Alimentazione e movimento: la dieta mediterranea - Percorso facile con leggera salita (circa 4 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Sabato 16 dicembre 2017

Verso la Nave - Percorso pianeggiante e facile (circa 6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Quartiere 4

Sabato 14 ottobre 2017

Lungo il Torrente Vingone - Percorso pianeggiante (circa 7 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri 23 – sede Quartiere 4

Sabato 11 novembre 2017

Sabato 9 dicembre 2017

Quartiere 5

Sabato 28 ottobre 2017

La Sinagoga e la Chiesa Valdese - Percorso facile (circa 5,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via Vittorio Emanuele II (ingresso Villa Fabbricotti)

Sabato 25 novembre 2017

L'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai - Percorso facile (circa 5,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via Pietro Fanfani (giardini Lippi)

Sabato 23 dicembre 2017

Chiese Luterana ed Episcopale americana - Percorso facile (circa 6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,00 sede del Q5 - Villa Pallini (via Baracca 150/P)