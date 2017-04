Pasquetta in Fattoria

Per la giornata di Pasquetta l'Accademia cinofila fiorentina ha pensato ad una giornata nel verde fra gli animali della fattoria, un picnic sul prato e giochi di aggregazione per tutta la famiglia.

Programma

Inizio alle ore 10:00: acquisto del biglietto di entrata;

Ore 10.30 visita in Fattoria (percorso ludico-didattico dove i bambini faranno esperienza diretta con gli animali accompagnati da operatrici formate negli interventi assistiti con gli animali);

Ore 12.30-15:30 PicNic sui prati verdi e gioco libero (il picnic non è compreso nel prezzo d'ingresso, per la sicurezza di tutti non saranno permessi spazi barbeque);

Ore 15.30 Giochi cooperativi e di aggregazione per tutta la famiglia;

Ore 16.30 Saluti e chiusura del centro.

Prenotazioni: info@spaziocreativo.info - 3381241514