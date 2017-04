Pasquetta nei musei di Fiesole

In occasione della Pasquetta attività per tutta la famiglia ai Musei di Fiesole.

Attività per bambini (Bambini 7-13 anni)

Per tutti i piccoli che sognano di essere come Indiana Jones, il giorno di Pasquetta potranno diventare archeologi per un giorno sotto la guida di un vero studioso.

Attività per tutti

Passeggiata per Fiesole, un percorso che porterà alla scoperta di arte e natura della città.

Per info e prenotazioni 0555961293 infomusei@comune.fiesole.fi.it