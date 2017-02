Pasqua 2017, il volo della Colombina e lo Scoppio del carro

Nella domenica di Pasqua, 16 aprile, torna l’appuntamento con lo "Scoppio del Carro", la più antica tradizione popolare fiorentina.

L'antica ricorrenza ha origine durante la prima Crociata, indetta per liberare il Santo Sepolcro dalle mani degli infedeli. Pazzino dei Pazzi, che secondo la leggenda fu il primo a salire sulle mura della Città Santa e a porre il vessillo crociato, fu premiato da Goffredo di Buglione con tre scaglie di pietra del santo Sepolcro di Cristo (oggi sappiamo che le pietre sono del vicino monte Oliveto).

Le tre pietre, furono usate per trarne una scintilla di fuoco santo e distribuirlo, dopo la benedizione, alle famiglie per riaccendere il focolare domestico. Si diffuse in tal modo a Firenze l'uso di distribuire al clero ed al popolo il "fuoco santo" come segno della Resurrezione di Cristo.

Questa tradizione fiorentina del fuoco santo molto probabilmente è stata fatta propria dalla Chiesa per sostituire quella pagana, che vedeva le vestali, sacerdotesse della dea Vesta, custodire il focolare dello Stato e quello domestico sempre acceso.

