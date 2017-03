Barberino Designer Outlet: caccia al coniglio di cioccolata

E' un aprile dolcissimo quello che si sta per aprire a Barberino Designer Outlet con un’iniziativa – realizzata in partnership con Lindt – pensata per i più piccoli. Una “caccia al tesoro” che vedrà tutti i partecipanti vittoriosi. Si parte il 1 aprile (e non è uno scherzo) per proseguire anche domenica 2: l’attività, poi, verrà riproposta nel fine settimana 8-9 aprile ed infine nei giorni 13, 14, 15, 17 aprile (Lunedì dell’Angelo).

Presso il Centro di Barberino sono stati selezionati 20 negozi, sulla vetrina dei quali sarà apposto un adesivo raffigurante il famoso “coniglio di cioccolato” Lindt. I bambini si dovranno sentire come dei detective alla ricerca delle prove o come partecipanti ad una grande caccia al tesoro.

Partecipare è semplicissimo: i bambini ritireranno una cartolina vicino al gonfiabile che si trova nei pressi dell’ingresso dell’Ufficio Informazioni o all’interno del punto vendita e seguire le indicazioni del caso. A quel punto, dopo aver restituito la cartolina compilata, tutti i bambini riceveranno un dolce omaggio ed un voucher sconto per la famiglia.