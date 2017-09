"Party of one" alla Jules Maidoff Gallery

Party of One, è una selezione di opere recenti nell’ambito del video, della fotografia e della scultura dell’artista Anna Rose, in mostra presso la Jules Maidoff Gallery in Via Sant’Egidio 14, Firenze dal 12 Settembre al 15 Ottobre 2017. L’inaugurazione si terrà Martedì 12 Settembre alle ore 18. Ingresso libero.

Party of One suggerisce un senso di solitudine e giocosità, spesso presenti nel lavoro dell’artista, in cui i ruoli e i gesti degli oggetti quotidiani, vengono mischiati in un gioco di mitologie mutanti. Questi lavori, impegnandosi nel futile di ripetizioni ipnotiche, ma anche nella trasformazione della forma fisica, propongono una riflessione sull’autocoscienza e sulla vanità all’interno della cultura contemporanea, che sembra dare lo stesso valore ad entrambi.

Anna Rose (n. 1982, USA) vive a lavora a Firenze dal 2004. Dopo aver frequentato un corso alla SACI (Studio Art College International) a Firenze, si è laureata in arte (Master of Fine Arts, M.F.A) presso il San Francisco Art Institute. Il suo lavoro attraversa la fotografia, il video, l’arte tessile e i costumi, con una sensibilità verso il rapporto tra il corpo e il paesaggio che sfocia nella fluidità dell’identità, inserendosi nella conversazione con le mitologie storiche, psicologiche e culturali del luogo.



Mostre recenti: Come up to my room, Toronto, Canada 2017; TU35 Firenze – Geografie dell'arte emergente in Toscana, Prato 2016; Inside Lottozero, Prato 2016; Hair Picnic, Das KloHäuschen, Munich, Germany, 2015; Apres Coup Dischiusure, TAI-Tuscan Art Industry, Prato, 2015, Arrêts sur images, Casa Masaccio Arte Contemporanea, San Giovanni Valdarno, 2014.