Il rugby torna a Firenze: Italia-Argentina al Franchi

Ancora grande rugby a Firenze. L’Italrugby di Conor O’Shea torna sul terreno del Franchi sabato 18 novembre per il test-match contro l’Argentina.

Dopo aver scritto la storia del rugby italiano lo scorso anno superando il Sudafrica, gli Azzurri sbarcheranno nuovamente a Firenze per sfidare i Pumas. In vista della gara del 18 novembre, la Nazionale arriverà a Firenze domenica 12 novembre per allenarsi allo stadio Mario Lodigiani.

L'11 novembre la nazionale sfiderà a Catania le Isole Fiji, l'ultimo test si svolgerà il 25 novembre a Padova contro il Sudafrica.

Biglietti