Calcio storico fiorentino, la partita dell'Assedio

Come ogni anno torna l'appuntamento tanto atteso della partita dell'Assedio. L'appuntamento è alle 15:00 in piazza Santa Croce venerdì 17 febbraio.

Qui il programma completo della giornata

Ore 13.30 ritrovo con i Calcianti presso la palestra L. Battista Alberti in Piazza S. Croce

Ore 13.45 partenza a piedi verso il Palagio di Parte Guelfa

Ore 14.00 arrivo al Palagio di Parte Guelfa

Ore 14:30 Partenza del Corteo da Palagio di Parte Guelfa, Via Pellicceria, Via Porta Rossa, Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria, Via dei Gondi, San Firenze, Borgo dei Greci, Piazza Santa Croce

Ore 15:00 arrivo del Corteo – ingresso nella Chiesa e Benedizione da parte dell’Autorità Religiosa

Ore 15:15 uscita del Corteo dalla Chiesa, schieramento in campo

Ore 15:30 ingresso in campo del Corteo e sbandierata

Ore 15.45 inizio partita

Ore 16.35 circa termine della partita e rientro del Corteo per percorso inverso

"La Partita dell’Assedio è uno dei pilastri della coscienza dei fiorentini. A quasi cinque secoli di distanza la forza di questo episodio è rimasta intatta, anzi si può dire che sia cresciuta. La storia della Partita è una delle ultime tradizioni, vere, forse, la sola ad essere passata di bocca in bocca dai genitori ai figli, un racconto che resta vivo, tramandato di generazione in generazione. Nella vicenda storica c’è tutto quello che rappresenta Firenze: dalla cacciata dei Medici al ritorno della Repubblica fiorentina; c’è il coraggio di non arrendersi e di resistere per due, lunghi, anni all’Assedio delle truppe del più grande Impero del mondo; ci sono la forza, il valore e una tenacia che porta gli assalitori a dover trattare e li costringe a vincere grazie all’inganno: c’è l’irriverenza e l’ironia, ora come allora, di chi pur nelle peggiori situazioni non si perde d’animo e, come solo i fiorentini sanno fare, addirittura prendere in giro il nemico", così definisce la partita dell'Assedio Michele Pierguidi, il presidente Calcio Storico Fiorentino.