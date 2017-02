Partecipa a Django Girls Florence e apprendi le basi dello sviluppo web

Vorresti imparare come realizzare un sito web ma non sai da che parte iniziare? Il 2 aprile 2017 partecipa a Django Girls Florence! Django Girls Florence è un laboratorio gratuito per l'alfabetizzazione digitale. L'evento, della durata di una giornata, è rivolto a tutte le donne appassionate di tecnologia. Durante l'iniziativa imparerai a sviluppare il tuo primo blog e verrai a contatto con le tecnologie Django e Python. Non ti preoccupare, non sarai sola ad affrontare tutto questo! Avari a disposizione un tutorial e per permetterti di imparare con il tuo ritmo avrai un coach che ti seguirà step by step in ogni task. Django Girls Florence è un evento rivolto alle principianti, quindi per aderire non è necessario possedere alcuna conoscenza di tipo tecnico. Naturalmente, trattandosi di un'iniziativa inclusiva, il workshop è aperto anche a tutte coloro che si sono già avvicinate in precedenza allo sviluppo web e quindi possiedono già una base. L'unica richiesta che il gruppo Django Girls avanza a chi desidera partecipare è di portare con sé un computer portatile. Per aderire all'evento è sufficiente compilare il form all'indirizzo https://djangogirls.org/djangoconeurope/apply. Termine utile per aderire: 19 marzo 2017. Ti ricordiamo che il workshop ha posti limitati, quindi ti consigliamo di compilare il form il più dettagliatamente possibile. L'evento si terrà il 2 aprile 2017, presso Smart Hub, spazio di coworking a Firenze sito in via Quintino Sella 6. Ti aspettiamo lì alle 9.00 per cominciare insieme la nostra avventura Django! Django Girls Florence sarà evento di apertura di DjangoCon Europe, la principale conferenza internazionale Django che attrarrà sviluppatori da tutta Europa e non solo.