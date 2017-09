"Parembolè" - il viaggio nelle tende

Nell’ambito dell’evento “Sesto Mondo”, un ciclo di appuntamenti dedicato a favorire l’incontro tra culture diverse, domenica 17 settembre si terrà Parembolè. Parembolè è una performance che consiste in un insediamento 'nomade' costruito con 12 tende che lo spettatore/viandante può visitare costruendo un proprio personale viaggio. Un percorso performativo e laboratoriale nato da un’idea di Ilaria Cristini in collaborazione con gli allievi della scuola di teatro Laboratorionove ed alcuni ragazzi richiedenti asilo di Caritas e della Cooperativa Il Cenacolo di Sesto Fiorentino e Polcanto. Il tema affrontato è proprio il viaggio, inteso in senso concreto e realistico, ma anche in senso simbolico; di desiderio, conoscenza e ricerca e, viceversa, di distacco, esilio, perdita, allontanamento da sé e dalle cose più care. Le performance sono un incrocio di generi: la recitazione, il canto, il movimento e la musica, ma anche la fotografia, il cinema, i fatti di cronaca e le arti figurative. I partecipanti provengono da: Bangladesh, Costa d’Avorio, Croazia, Gambia, Iran, Italia, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal. Ingresso libero. Siete tutti invitati. Orario: dalle 18.30 alle 22.30 (è prevista una pausa dalle 20.00 alle 21.00)